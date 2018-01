Deel dit artikel:











Collega's zoeken steun na dodelijk stormongeluk Foto: RTV Oost

LOCHEM - Het Lochemse bedrijf ForFarmers heeft vrijdag een herdenkingsbijeenkomst gehouden voor een medewerker die donderdag om het leven kwam bij een stormongeluk in het Overijsselse Raalte. De bijeenkomst was in Zwolle, de locatie waar de man werkte.

De collega's konden bij de bijeenkomst steun bij elkaar zoeken. Volgens een woordvoerster van het bedrijf komt er mogelijk ook een herdenkingsplek, maar dat moet nog worden overlegd met de familie van het slachtoffer. Hij werkte al bijna 40 jaar bij het veevoederbedrijf. De man van 62 stapte uit zijn vrachtwagen om een tak weg te halen, toen een andere tak afbrak en op hem viel. Hij had een veiligheidsvest aan en droeg een stootcap, een pet met een verstevigde pet. 'Wij verliezen met dit noodlottige ongeval een zeer gewaardeerde collega', meldt ForFarmers. De vlaggen bij de vestigingen in Lochem en Zwolle hangen halfstok. Zie ook: Verslagenheid na dodelijk stormongeluk medewerker Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl