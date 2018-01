Deel dit artikel:











Teruglezen: Gelderland ruimt op na stormschade Foto: Omroep Gelderland Foto: Marco Voorst De Vecht bij Apeldoorn. Foto: Remco Vos

ARNHEM - Nu de storm is gaan liggen, kan de schade worden opgemaakt in Gelderland. In dit blog kunt u teruglezen hoe de mensen in onze provincie een dag later om zijn gegaan met de schade.

16.00 Met het overzicht van de stormmeldingen sluiten we dit liveblog. 15.45 De hulpdiensten kregen donderdag bijna 3000 stormmeldingen binnen. Ook in Gelderland stond de telefoon roodgloeiend. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl