Wesley Koolhof na slijtageslag uitgeschakeld in Australian Open

Met zijn Nieuw-Zeelandse partner Artem Sitak verloor hij van de Oostenrijker Oliver Marach en de Kroaat Mate Pavic.

Het werd in de extreme hitte in Melbourne een slijtageslag. De koppels waren aan elkaar gewaagd: 7-6, 4-6, 4-6. De partij duurde 1 uur en 59 minuten.

'De omstandigheden waren heel zwaar', zei Koolhof tegen verslaggever Tim Colijn. '42 graden en veel wind. De baan was warm en redelijk snel.'

Koolhof en Sitak troffen een duo in vorm. 'Het was een lastige loting. Maar ik denk dat we een oké wedstrijd hebben gespeeld. Desalniettemin denk ik dat we toch een aantal kansjes hebben laten liggen om hier met de overwinning weg te gaan.'

Het gesprek van verslaggever Tim Colijn met Wesley Koolhof: