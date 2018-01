Gesink stijgt in klassement Down Under

Deel dit artikel:











Foto: ANP (archief)

URAIDLA - Wielrenner Robert Gesink kon in de eerste bergetappe van de Tour Down Under met de besten mee.

De Achterhoeker eindigde in de eerste groep van 35 man als zeventiende. De renner van LottoNL-Jumbo steeg in het algemeen klassement van de negende naar de zesde plaats. De rit over ruim 128 km van Norwood naar Uraidla werd gewonnen door Peter Sagan. De Slowaak nam de leiderstrui over van de Australiër Caleb Ewan. Zaterdag is de koninginnenrit met de beklimming van Willunga Hill. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl