Veerpont Dieren uit de vaart door stormschade Foto: Omroep Gelderland

DIEREN - Het veerpontje tussen Dieren en Olburgen is opnieuw uit de vaart. Dit keer is de zware storm van donderdag de oorzaak. 'We hebben door de storm schade aan de aandrijving. Ik kan helaas niet zeggen hoe lang dit gaat duren', meldt veerbaas Roland Janssen.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Het zit de laatste tijd niet mee voor het veerpontje. Er kon net weer een paar dagen gevaren worden na het hoogwater. In december lag het pontje ook al een tijdje aan de kant door hoogwater. De veerbaas kan nog niet zeggen wanneer de schade is hersteld. Zie ook: Pontje Dieren-Olburgen vaart weer