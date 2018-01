Invoerblog stormschade

10.12 Ruim 100 hoofdleidingen van drinkwaterbedrijf Vitens zijn donderdag geknapt door de zware storm, het grootste deel in Gelderland en Overijssel. Dat meldt een woordvoerster. Het is niet gelukt om die ook allemaal donderdag te repareren.

09.57 Gisterenavond werd er een noodzeil over de daken van verschillende huizen in de Nijmeegse wijk Zwanenveld gelegd, maar dat mocht niet baten. Alle huizen hebben last van lekkage.

Foto: Yvonne van de Veerdonk

09.44 Voor de natuurliefhebbers: Nationaal Park De Hoge Veluwe is weer open.

09.38 Bij het Lochemse bedrijf ForFarmers heerst grote verslagenheid na de dood van een medewerker. De medewerker, die al bijna 40 jaar voor het veevoederbedrijf werkte, verongelukte donderdag door de storm.

09.30 De bewoners in de wijk Zwanenveld (Nijmegen) zijn boos dat er niets gebeurt na de storm van gisteren.

09.23 De schade die de storm van gisteren aan huizen en auto's heeft veroorzaakt, komt uit op zeker 90 miljoen euro in heel Nederland.

09.17 Het blijkt dat Arnhem het nieuwe Rotterdam is. Of inwoners van beide steden daar blij mee zijn is maar de vraag.

09.10 In Rheden werd Bert Smit dakloos door de storm. The day after staat in het teken van: opuimen. 'Vandaag moeten we puinruimen, het is een slecht nachtje geweest', vertelt Smit. 'Het leek wel alsof er een vliegtuig op het dak kwam.'

Verslaggever Marc Loeven ging langs bij Bert Smit. Tekst gaat verder onder fragment.

08.50 Volgens een eerste prognose bedraagt de schade in Doetinchem door de zware storm van donderdag ruim 600.000 euro. Het meldpunt van Buha kreeg zo'n 350 meldingen binnen. Dat meldt REGIO8.

08.40 Het veerpontje tussen Dieren en Olburgen is opnieuw uit de vaart. Dit keer is de zware storm van donderdag de oorzaak. 'We hebben door de storm schade aan de aandrijving. Ik kan helaas niet zeggen hoe lang dit gaat duren', meldt veerbaas Roland Janssen.