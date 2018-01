Deel dit artikel:











De storm in beeld: van verloren daken tot bodykiting

ARNHEM - De storm over Gelderland is uitgeraasd: bijna 2000 meldingen aan schade en - soms - ook hele mooie plaatjes. De storm in beeld.

Geen treinen en geen vliegverkeer, maar niets tartte het Lexkesveer. Dit huis in Rheden kwam absoluut niet ongeschonden door de storm: het dak vloog eraf. Op de A50 loosde deze vrachtwagen bierblikjes, lege welteverstaan. Jasper Bunskoek van RTL Nieuws zette de stormschades in een kaartje: en dat ziet er zo uit: Deze auto stond precies op de verkeerde plek: de boomstam ging er dwars door heen. Dat overkwam ook deze vrachtwagen: Veel mensen stuurden foto's naar Omroep Gelderland van de storm en de schades: Die zijn - niet allemaal - samengevoegd in deze kaart: De collega's van RN7 brachten de schade in Nijmegen in beeld: Stuifzand! Deze jongens genoten er ook van en lieten zien wat er met wind mogelijk is: En heel triest is het verhaal van Dirkjan. Hij raakte zijn parkieten kwijt door de storm: Bedankt! Omroep Gelderland kreeg vandaag honderden foto's en filmpjes binnen van Gelderlanders. We hebben helaas niet al jullie bijdrages kunnen plaatsen, maar we willen jullie hierbij wel bedanken voor jullie hulp! Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl