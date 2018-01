APELDOORN - Prinses Margriet is vandaag 75 jaar geworden. Ze krijgt van dansgezelschap Introdans een bijzonder verjaardagscadeau.

De prinses is al jaren beschermvrouwe van Introdans uit Arnhem. Vrijdagavond krijgt ze op haar verjaardag een feestelijke voorstelling aangeboden in theater Orpheus in haar woonplaats Apeldoorn.

De voorstelling is uitverkocht.