NS: morgen dienstregeling ook nog ontregeld

De storm heeft volgens de NS veel schade aan spoor, bovenleidingen en stations veroorzaakt die hersteld moet worden. De spoorwegen verwachten dat morgen veel treinen volgens de normale dienstregeling rijden, maar in de ochtendspits nog niet.

Ook in Arnhem strandde donderdagavond veel reizigers, al was een lift soms de redder in nood:

Ook waarschuwt het bedrijf dat de informatie in de reisplanner niet volledig is door de vele last-minute wijzigingen.

Bij Tiel viel een boom op het spoor. Ook raakte de bovenleiding beschadigd. Foto: Bianca Vollegraaf