Windmolens aan Gelderse grens zorgen opnieuw voor discussie

Volgens de eis om een molen minimaal 400 meter uit de buurt van een woning te plaatsen, is het mogelijk om zes molens te plaatsen in Marle. De molens komen dan in het verlengde van de Hoogwatergeul te staan, die loopt van Veessen tot Wapenveld. Op de grens met Gelderland, want het buurtschap Marle is Overijssels grondgebied.

Concurrentie voor de oude molen

De stichting recreatie Wapenveld heeft al een brief geschreven naar de gemeente Olst-Wijhe waar het buurtschap onder valt. 'Die windmolens zijn niet passend hier in de IJsselvallei en is schadelijk voor het toerisme', zegt Roel Docter, voorzitter van de stichting en inwoner van Marle. 'Nu de bouw van de hoogwatergeul is afgerond, merken we dat het toerisme aantrekt. Eén molen valt misschien niet zo op, maar als het een windmolenpark wordt dan jaag je de toeristen weg.'

Marle heeft al een molen. Een historische molen uit de negentiende eeuw. De trots van de omgeving. Kees van Bunningen die ernaast woont, neemt ons mee naar boven. Vanaf de stelling is goed te zien waar de nieuwe molens komen. 'De nieuwe kunnen tussen de 150 en 200 meter hoog worden, ik zit er niet op te wachten, maar als het moet ga ik er ook niet dwars voor liggen.'

De tekst gaat verder onder de video.

Zijn buurman Eduard Wullink is één van de boeren die interesse heeft. 'Het klopt dat we met een aantal boeren de mogelijkheden bekijken. We zijn er financieel niet van afhankelijk, maar het kan wel een mooie inkomstenbron zijn', vertelt hij in zijn stal. 'Het is echt in de beginfase. We weten niet wat er mogelijk is en hoe hoog de molens gaan worden. We wachten nu af totdat de gemeente de plannen heeft afgerond', reageert hij op de kritiek. Toch verwacht hij, dat als het vlot verloopt, de molens er in 2020 kunnen staan.

Gelderse kant krijgt geen molens

In 2008 waren er ook plannen voor windmolens in het gebied. Destijds was de gemeente Heerde tegen en werden de plannen uiteindelijk in de ijskast gezet. De discussie ligt nog steeds gevoelig in het buurtschap. Met zijn tientallen inwoners wil niemand elkaar voor het hoofd stoten. Nadat er ophef ontstond liet de gemeente Olst-Wijhe afgelopen week weten nog druk bezig te zijn met de plannen. En dat een besluit voor de zomer wordt verwacht. Toch wordt in rapporten de indruk gewekt dat van de vijf gebieden in de gemeente, voor Marle de minste bezwaren bestaan.

Volgens de provincie Gelderland zijn molens aan de Gelderse kant niet mogelijk in verband met rustgebieden voor vogels. Die rustgebieden vormen op zich geen belemmeringen voor de molens in Marle. Maar er zal wel onderzoek moeten worden gedaan of die de rust in de vogelgebieden niet zullen verstoren.

Komende donderdag houdt Plaatselijk Belang Marle een informatieavond voor inwoners van Werven, Vorchten en Marle.