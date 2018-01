'Het leven in Gelderse steden in de middeleeuwen was net Goede Tijden Slechte Tijden'

Voor zijn proefschrift nam Bosch de stadsrekeningen van Arnhem en Zutphen van 1350 tot 1550 door. 'Dat lijkt een saai onderzoek, maar dat was het niet. Het bestuur van de steden lag eeuwenlang bij een kleine elite. Slechts een paar rijke families maakten de dienst uit. Die hadden continue conflicten met elkaar. Het was één groot spel van machtsintriges.'

Rudolf Bosch leest een Zutphens wetboek. Foto: Omroep Gelderland

Gruythuse versus Van Arnhem

In Arnhem waren in de late middeleeuwen twee families aan de macht. Bosch beschrijft deze als echte clans. 'Het waren de families Gruythuse en Van Arnhem. Normaal leverden beide geslachten één burgemeester, maar op een bepaald moment zag ik twee burgemeesters die van Gruythuse heette. Dan wil je weten wat er gebeurd is en dan blijkt later uit de stadsrekeningen dat de familie Van Arnhem uit de stad is verbannen.'

Privilegeboek Arnhem. Foto: Omroep Gelderland

Dames van lichte zeden

De middeleeuwse stadsrekeningen staan vol met de informatie over het dagelijkse leven in de Gelderse steden. Bosch heeft daar mooie verhalen over. 'In 1455 dwong het stadsbestuur Blauwe Beth om 'met haar gesellinnen' te verhuizen naar een minder prominente plek in de stad. Dat bleken dames van lichte zeden. Het stadsbestuur wilde de dames verwijderen van de oude locatie vlakbij het stadhuis. Een ander verhaal speelt zich af in Zutphen. In 1538 ontstond er een groot volksoproep tegen de bestuurlijke elite voor het stadhuis. De stad zat zo diep in de schulden dat burgers inspraak eisten in het bestuur. Wat dat betreft, is er in vijfhonderd jaar weinig veranderd.'