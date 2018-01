Hoofdsponsors blijven bij De Graafschap

ULFT - De Graafschap heeft de contracten met de hoofdsponsors op het shirt verlengd. Flexfactory, KemperKip en La Souris staan ook volgend seizoen op het tenue van de Superboeren.

'Dit is een ongelofelijke steun in de rug van ons allen', zegt Hans Martijn Ostendorp van De Graafschap. De algemeen directeur maakte het contractnieuws donderdagavond bekend. Sinds het begin van dit seizoen prijken de namen van het drietal nieuwe sponsors op het blauwwitte shirt van de Doetinchemse eerstedivisionist.



De contracten met de shirtsponsors is met één seizoen verlengd. Ook CoffeeFresh staat in het seizoen 2018-2019 nog op het shirt van De Graafschap. Het contract met de sponsor liep nog door tot volgend seizoen.