Werk aan sluis Eefde begint: komende dagen hinder voor omwonenden

De komst van de nieuwe sluis zorgt er volgens Rijkswaterstaat voor dat zwaarder beladen schepen de sluis kunnen passeren en dat de wachttijd afneemt. 'Het sluizencomplex is nu te klein voor de verwachte groei van vervoer over water. Ook zorgt de aanwezigheid van slechts één sluis voor een kwetsbare situatie in geval van calamiteiten of onderhoud', aldus Rijkswaterstaat.

Dit bleek wel toen in januari 2012 een 90 ton zware sluisdeur naar beneden viel. Het scheepvaartverkeer werd gestremd en alle goederen moesten via de weg vervoerd worden.

Uitleg van Rijkswaterstaat waarom tweede sluis nodig is, tekst gaat verder onder animatiefilmpje:

Overlast voor omwonenden

In totaal worden er in vier dagen tijd 68 damwanden aangebracht. De Kapperallee in Eefde is daarom vanaf vrijdag 19 januari, 7.00 uur tot tenminste maandag 22 januari, 19.00 uur volledig afgesloten. Omwonenden kunnen de komende dagen best last krijgen van de werkzaamheden, want die gaan dag en nacht door.

Het wegverkeer wordt omgeleid: fietsers via de oude IJsselbrug en het autoverkeer via de N348. De scheepvaart ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Tijdens de afsluiting van de Kapperallee kan het bouwverkeer niet de afgesproken bouwroute volgen.

De tweede sluiskolk moet in 2020 klaar zijn.

