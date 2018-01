Oost Gelre schaft kosten evenementenvergunning af

ULFT - De gemeente Oost Gelre heeft besloten om vanaf 2018 de kosten voor evenementenvergunningen af te schaffen. Daarmee wil het zijn positie als evenementengemeente versterken.

'Wij zijn een gemeente waar heel veel evenementen plaatsvinden', vertelt burgemeester Annette Bronsvoort. 'Dat is voor een deel ook ons imago en wij vinden het passend dat we dan de organisatoren van evenementen faciliteren.' De gemeente kent vele verschillende evenementen, zoals het Bloemencorso, Slag om Grolle en natuurlijk de Zwarte Cross. 'Veel evenementen hier worden door inwoners georganiseerd. We zijn daarom niet alleen een evenementengezelschap maar ook een evenementengemeenschap. Zo helpen we elkaar en deze nieuwe regeling is dan ook van groot belang voor de saamhorigheid', aldus Bronsvoort.



De afschaffing van de kosten geldt voor alle evenementen in Oost Gelre. 'We zijn ontzettend blij', vertelt voorzitter Herman ter Haar van Bloemencorso Lichtenvoorde. 'De verhouding tussen ons en de gemeente was al goed maar die wordt zo nog beter.' Met het besluit zullen kleine evenementen zo’n 65 euro gaan besparen. Voor de grote evenementen, zoals het Bloemencorso, gaat het om enkele honderden euro’s. 'Dit is voor allerlei evenementen goed. Alsnog moeten we zuinig zijn met het geld dat we besparen, want we zijn natuurlijk afhankelijk van vrijwilligers', laat ter Haar weten.