Matt Miazga terug bij Vitesse in basis voor beladen thuisduel met Heerenveen

ARNHEM - Vitesse gaf dinsdag Sparta met 1-0 klop, maar moet nog altijd veel terrein goedmaken. Ook op de thuiswedstrijd tegen concurrent SC Heerenveen staat veel druk.

door verslaggever Richard van der Made

Vitesse overlegt zwakke cijfers in de eerste seizoenshelft als het gaat om resultaten in thuiswedstrijden. De Arnhemse club pakte slechts 10 punten uit 8 competitieduels in Gelredome. Dat zijn dus al 14 verliespunten. De laatste overwinning voor het eigen thuispubliek dateert van 26 november tegen ADO Den Haag.

Gunst van de fans

Bovendien was het vermaak voor de toeschouwers in het eigen stadion vaak gering. Vitesse moet de gunst van de fans in 2018 dus zien terug te krijgen. Te beginnen zaterdagavond tegen het eveneens wisselvallige Heerenveen (20.45 uur). 'Het zijn allemaal finales voor ons. Alles is nu belangrijk', aldus trainer Fraser na de nipte zege op Sparta.

Trainer Jurgen Streppel van de Friezen trok er vanuit La Manga een autorit van bijna 3 uur voor uit om Vitesse in Spanje aan het werk te zien tegen het Schotse Hearts. Hij zag een 'degelijk' Vitesse dat 'geen rare dingen' deed in de eerste helft. Na rust zal Streppel gezien hebben dat er zeker kansen liggen voor Heerenveen toen Vitesse vooral op mentale weerbaarheid werd afgetroefd.

Jurgen Streppel ontspannen langs de kant bij Vitesse in Spanje

Bij Vitesse keert Matt Miazga vrijwel zeker terug van een schorsing die de Amerikaan aan de kant hield tegen Sparta (0-1 zege). Dat gaat ten koste van Thomas Oude Kotte die niet kon rekenen op veel complimenten in Rotterdam van zijn trainer Henk Fraser. 'Als je als jonge speler dan een kans krijgt, moet je hem ook pakken. En als een man spelen. Ballen tonen', was hij kritisch op de Apeldoorner. Arnold Kruiswijk kreeg volgens Fraser maandag toch 'weer wat last' en begint vermoedelijk opnieuw op de bank tegen zijn oude werkgever.

Eclatante 4-0 zege

Op 22 oktobber speelde Vitesse uit bij Heerenveen zijn beste wedstrijd van het seizoen. De thuisploeg werd overklast en de Arnhemmers stapten met een eclatante 4-0 overwinning de bus weer in. Tim Matavz keert normaal gesproken terug als centrumspits. Vanwege 'kleine pijntjes' begon de Sloveen op Spangen op de bank. Na rust kwam hij alsnog en kreeg Vitesse meer grip op Sparta. Voor Navarone Foor (arm uit de kom) komt het duel tegen de club uit Friesland nog te vroeg.

Vermoedelijke optelling: Pasveer, Dabo, Kashia, Miazga, Faye; Bruns, Serero, Mount; Rashica, Matavz en Linssen.