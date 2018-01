Kandidatenlijst Voor Berg en Dal is bekend

BERG EN DAL - Leden van de partij Voor Berg en Dal hebben de kieslijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vastgesteld. Jos Peters is gekozen als lijsttrekker, op de voet gevolgd door Ellen van Broekhoven.

Beiden zitten namens de partij al in de gemeenteraad van Berg en Dal en trekken samen de kar tijdens de komende verkiezingscampagne. Over de lijsttrekker zegt de partij: 'Jos Peters heeft ruim 15 jaar ervaring als fractieleider in de gemeenteraad en weet als geen ander hoe de hazen lopen in de politiek.'

De kandidatenlijst ziet er als volgt uit:

1. Jos Peters

2. Ellen Broekhoven

3. Toon de Jong

4. Susanne van Rooijen

5. Serkon Heno

De totale lijst bestaat uit 35 kandidaten, van oudsher voornamelijk uit de voormalige gemeente Ubbergen, maar in toenemende mate ook uit de kernen Berg en Dal, Heilig Landstichting, Millingen aan de Rijn,Kekerdom en Groesbeek.