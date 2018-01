Verdachte Tielenaar nog vast voor dood Nathalie uit Buren

BUREN - De 46-jarige man uit Tiel die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van de 21-jarige Nathalie in Buren, wordt vrijdag voorgeleid aan de rechter-commissaris. Die beslist of de man langer vast blijft zitten.

In een appartementencomplex aan de Concorde kwam de vrouw op nieuwjaarsdag om het leven. Sectie op het lichaam wees uit dat er sporen zijn die erop wijzen dat ze door een misdrijf om leven is gekomen. Begin deze week is de Tielenaar aangehouden.

In de woning woedde brand. Later werden sporen van brandstichting gevonden.

In verband met het onderzoek wordt ook vandaag weer gezocht naar sporen rondom het complex van de Concorde.

