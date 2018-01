Groen Nijmegen voorbeeld voor Europa

Voorheen waren het allemaal grote steden die de eretitel binnensleepten. Kopenhagen, Bristol en Hamburg bijvoorbeeld. Nijmegen greep al twee keer naast de prijs en wilde eigenlijk niet meer meedoen. Maar vanuit het bedrijfsleven klonk de roep om het nóg eens te proberen.

En nu versloeg Nijmegen zo'n 50 andere steden en mag zich in 2018 een jaar lang 'Green Capital' noemen. Dat wordt gevierd met een berg grote en kleinere evenementen. Overal vandaan komen mensen naar Nijmegen om van elkaar te leren over duurzaamheid.

Sprinkplank naar nóg groener

Dat kan van heel klein: een stoeptegel vervangen voor een plantje tegen de wateroverlast, tot heel groot: een nevengeul aanleggen of alle stadsbussen op aardgas laten rijden. Samenwerkende bedrijven in Nijmegen hebben samen bijvoorbeeld gezorgd voor minder CO2-uitstoot die gelijk staat aan het verbruik van 181.000 huishoudens.

En na dit jaar is het niet klaar. Nijmegen ziet het als een springplank naar een nóg groenere toekomst voor de Waalstad. Ze hopen er nog jaren en jaren te profiteren van de eretitel. In Kopenhagen is iets soortgelijks gebeurd. Daar is 'groene innovatie' blijven kleven aan de stad. En dat is ook vanuit economisch oogpunt lang niet slecht.