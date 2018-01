Vrouw op straat beroofd in Arnhem

ARNHEM - Een 58-jarige vrouw uit Arnhem is woensdagochtend op straat beroofd.

De vrouw liep rond 10.30 uur op de Johan de Wittlaan in Arnhem toen een fietser geld uit haar handen greep. De verdachte fietste daarna weg via de Van Diemenhof in de richting van de Westervoortsedijk. De vrouw is nog achter de fietser aan gerend, maar zonder succes.

De politie is op zoek naar de verdachte. Het zou gaan om een man van ongeveer 20 jaar oud. Hij is lang, slank en droeg een zwarte pet.