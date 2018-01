Dirkjan is door de storm al zijn geliefde parkieten kwijt

ARNHEM - Hij staat op het punt om in huilen uit te barsten. Dirkjan Stekelenburg uit Geldermalsen zag donderdag zijn levenswerk weggeblazen worden door de storm. Zestig valkenparkieten zijn weggevlogen nadat het dak van zijn volière is afgewaaid.

Hij is een fanatieke vogelliefhebber. Voorzitter van de vogelvereniging en organisator van vogelshows. 'Ik was net met een collegakweker bezig om de keurmeesters voor de volgende show te regelen. Toen ik even buiten ging kijken zag ik tot mijn schrik dat het dak van de vogelverblijven was afgewaaid. Nog drie heb ik kunnen vangen, de rest is weg', vertelt Dirkjan.

Het gaat om kostbare valkenparkieten die zijn weggevlogen. 'Ik ben een paar keer Nederlands kampioen geworden, daardoor loopt de prijs flink op. De vogels zijn tussen de 50 en 100 euro per stuk waard.'

Dirkjan hoopt dat er mensen in de buurt zijn die de vogels zien en kunnen vangen. 'Het zijn flinke, grijsachtige vogels met een kuif op de kop.' Buiten de hokken zullen de vogels niet lang overleven, verwacht Dirkjan. 'Ik denk dat ze niet langer dan twee of drie dagen overleven.'

De hokken waar de vogels in zaten, bouwde Dirkjan zelf. 'Ze zijn maar een paar jaar oud. Allemaal gebouwd van degelijk en duur spul. De hokken zijn ook niet het ergste, dat dekt de verzekering wel. Maar die vogels, dat is mijn levenswerk.'