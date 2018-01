Gendringen Gelders grensdorp

ARNHEM - Aflevering 6, dinsdag 13 februari: Gendringen 1966

Gendringen is een Achterhoeks dorp aan de grens. In een tijd waar de mannen van de douane de slagboom nog gebruiken om grensgangers te kunnen controleren. De regelmatige passant die dan een bekend gezicht is wordt wel zonder inspectie van de kofferbak doorgelaten. En daar waar nu Nederlanders de grens over gaan voor goedkope benzine was dat in 1966 exact andersom en kwamen de oosterburen naar ons. De vooruitgang wordt ook in Gendringen gesymboliseerd in de verkoop van stofzuigers, strijkbouten en mixers. Apparatuur om het leven van de huisvrouw aangenamer te maken. En de oudere inwoners die konden alweer 10 jaar bouwen op hun AOW, oftewel 'Trekken van Drees”.