7 verdachten gepakt voor drugsopslag in Putten

PUTTEN - De politie heeft 7 verdachten gehoord in verband met een drugslab aan de P.C. Hooftstraat in Putten.

Het gaat om personen in de leeftijd van 20-54 jaar uit Ede, Amsterdam, Utrecht en Ruinerwold. Tijdens het onderzoek zijn onder andere tientallen jerrycans met grondstoffen en andere onderdelen behorend bij een drugslab in beslag genomen.

Het onderzoek werd begin 2017 gestart na een anonieme tip over opslag van grondstoffen en apparatuur voor de productie van synthetische drugs (amfetamine, xtc) in een garagebox. De politie trad er donderdag pas over naar buiten omdat het onderzoek er op was gericht om de verdachten te kunnen traceren.

De verdachten moeten zich bij de rechter verantwoorden voor 'handelingen om de productie van synthetische drugs voor te bereiden'.