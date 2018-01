Vierdaagse te duur; Arnhemse overspoeld met reacties

ARNHEM - Alma van Wisse uit Arnhem wil met haar zoon (17) en dochter (12) de Vierdaags van Nijmegen lopen, maar het is voor haar te duur geworden. Ze plaatste een noodkreet in een Facebookgroep en wordt overspoeld met reacties.

'Dat was niet de bedoeling', lacht ze donderdag aan de telefoon. 'Heel veel mensen willen helpen. Dat is heel bijzonder. Dat was niet mijn insteek, maar mensen met een Vierdaagsehart willen mij de helpende hand uitsteken.'

'Voor mij niet te doen'

Wandelaars van de Vierdaagse moeten dit jaar 80 euro inschrijfgeld betalen tegenover 64 euro vorig jaar. 'Dat is voor mij niet te doen.'

Man wil inschrijfgeld betalen

Alma verbaast zich over sommige reacties. 'Een meneer vroeg mijn bankgegevens, hij wilde dat geld aan mij overmaken. Dat mensen dat voor je willen doen', verzucht Alma. 'Ik ga het niet doen. Er zitten ook andere mensen in mijn situatie, zoals mijn achterbuurvrouw met haar twee dochters.'

'Met zijn drieën lopen'

De Arnhemse heeft toch nog hoop dat ze met de Vierdaagse van Nijmegen mee kan doen. 'Ik heb vijf keer meegedaan, mijn zoon één keertje. Mijn dochter zou voor de eerste keer meedoen. Ze zou dan ook de 40 kilometer lopen, zodat we met zijn drieën kunnen wandelen.'

Ze hoopt nu op acties op internet, waarbij gratis inschrijvingen worden verloot. 'En anders gaan we denk ik de Achterhoekse Vierdaagse lopen.'

