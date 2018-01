Dakloos gezin met baby geholpen door meerdere aanbiedingen woonruimte

VELDDRIEL - De oplossing lijkt nabij voor het Poolse gezin met een week oude baby dat dakloos raakte na een brand in een monumentaal pand in Velddriel.

Het gezin heeft binnenkort twee bezichtigingen, vertelt Gosia van der Kammen. Zij helpt het gezin. 'Bovendien hebben ze tijdelijk onderdak waar ze tot begin februari kunnen blijven.' Daarnaast bood een uitzendbureau dat veel met Poolse arbeiders werkt aan voor woonruimte te zorgen.

'Alleen likje verf'

'Een van de woningen ligt op 500 meter van hun oude woning. Dat is vertrouwd', vervolgt ze. 'Het heeft alleen een likje verf nodig.' Hun oude woning aan de Voorstraat brandde in de nacht van zaterdag op zondag uit. In het ene deel woonden de eigenaar en arbeidsmigranten, in het andere deel een gezin van zeven mensen.

Binnen twee minuten hadden we een kinderwagen en kleertjes. Gosia van der Kammen

'Overspoeld door reacties'

Van der Kammen werkt voor Adviespol, een organisatie die Polen in Nederland met het regelen van allerlei zaken. Ze zegt overspoeld te zijn door reacties. De lokale gemeenschap is aan alle kanten bijgesprongen. Stichting Help Elkaar Maasdriel doneerde vrijwel direct kleren voor het baby'tje en de ouders. Normaal gesproken helpen ze mensen die het minder breed hebben, nu konden ze het Poolse gezin dus snel helpen. 'We hebben zondagavond een oproep gedaan op Facebook', vertelt Gosia. 'Binnen twee minuten hadden we een kinderwagen en kleertjes.'

Alleen man ingeschreven

Woningbouwvereniging Maasdriel laat weten dat alleen de man ingeschreven staat en dat het daarom lastig is om het gezin aan een woning te helpen. 'Bovendien hebben we geen woningen op voorraad', legt een woordvoerder uit. Nu lijkt dus via een andere weg een oplossing te zijn gevonden.

