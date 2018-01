Hardnekkig conflict bij De Graafschap met directeur commercie sleept zich voort

DOETINCHEM - Algemeen directeur Ostendorp van De Graafschap krijgt steun van de grote aandeelhouders binnen de club om afscheid te nemen van directeur commercie Martine Zuil. 'We gaan nog één keer proberen er goed uit te komen samen.'

Het kantoorpersoneel van De Graafschap zegde al eens het vertrouwen op in Zuil die een leidinggevende functie bekleedt op marketing en commercie. Volgens werknemers op De Vijverberg functioneert Zuil onvoldoende en zou er geen enkel draagvlak meer zijn om nog samen te werken. Ook een aantal belangrijke sponsors klaagt bij de directie over de 50-jarige Rotterdamse. Zuil bestrijdt dat allemaal en vindt dat haar weinig te verwijten valt.

Martine Zuil, die al lang onder vuur ligt bij veel personeelsleden op De Vijverberg

Te veel leidinggevenden

Hans Martijn Ostendorp is nog niet zo lang algemeen directeur bij de Superboeren en kreeg als één van zijn eerste opdrachten mee de organisatie door te spitten. Een van zijn snelle conclusies betrof de afdeling commercie. Ook in zijn functie ligt de nadruk al op dat terrerin. 'Op een kleine kantoororganisatie (14 werknemers in vaste dienst, RvdM) zoals bij ons, hebben we gewoon te veel leidinggevenden. Op commercie. Daar moeten we uit financieel en economisch oogpunt vanaf.'

Directeur Ostendorp links op de foto bij Telstar. Rechts overigens Simon Kistemaker.

De aandeelhouders steunen Ostendorp, zo bleek woensdagavond uit een speciale vergadering. 'Maar ze hebben mij ook meegegeven het nog te proberen om voor Martine buiten de organisatie iets anders te vinden. Daar heb ik tien dagen voor. Anders gaan we naar het UWV en vragen we ontslag om economische redenen aan', vertelt de algemeen directeur.

Zachte landing

Als De Graafschap de gang naar het UWV maakt, zal Zuil mogelijk in beroep gaan. Gevolg is dat beide partijen waarschijnlijk voor de rechtbank komen te staan. 'Een juridisch conflict wil ik voorkomen. Ik hoop op een sympathieke oplossing', reageerde Zuil echter eind vorig jaar. Probleem voor de club is dat ze een contract voor onbepaalde tijd op zak heeft en het liefst op De Vijverberg actief wil blijven. 'We hopen alsnog op een zachte landing, maar ik heb daar op dit beeld geen beeld van. We hopen er binnen 10 dagen uit te komen en dat ze toch bij de club betrokken blijft. Het blijkt wel lastig en daarom is de aanvraag bij het UWV al ingediend.'

Zeker is inmiddels dat hoofd Sales Dave Fitsch al wel snel vertrekt. Fitsch heeft volgens Ostendorp 'in goed overleg' afscheid genomen en treedt per 1 maart 2018 uit dienst bij De Graafschap. 'We zijn financieel gedwongen de organisatie zo effectief mogelijk in te vullen.'