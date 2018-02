De Graafschap komt er niet uit met directeur commercie en vraagt ontslag aan

DOETINCHEM - Het is De Graafschap niet gelukt om tot een financieel akkoord te komen met de directeur marketing en commercie Martine Zuil. Daarom gaat de Achterhoekse club ontslag aanvragen bij het UWV.

'De verschillen zijn te groot om er samen uit te komen', bevestigt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp. 'Daarom rest ons nu niets anders dan naar het UWV te stappen. Daar hadden we uitstel gevraagd en de aanvraag is nu de deur uitgegaan. Het is niet anders.'

Als reden voor het ontslag voert De Graafschap economische redenen op. De club zit al jaren in een financieel penibele situatie. Zuil heeft echter een contract voor onbepaalde tijd, waardoor het mogelijk zal uitdraaien op een forse afkoopsom voor het directielid. 'Ik wil een juridisch conflict voorkomen bij deze club', zei Zuil onlangs nog.

Al maanden onder vuur

Zuil ligt bij De Graafschap al maanden onder vuur. Het vertrouwen in de Rotterdamse werd meerdere malen opgezegd bij de directie. Volgens werknemers op stadion De Vijverberg functioneert ze onvoldoende en zou er geen enkel draagvlak meer zijn om nog samen te werken. Ook een aantal belangrijke sponsors klaagt bij de directie over de 50-jarige Zuil. Ze bestrijdt dat allemaal en heeft al geruime tijd een advocaat in de arm genomen.

Martine Zuil, die al lang onder vuur ligt bij veel personeelsleden op De Vijverberg

Te veel leidinggevenden

Zo ettert het conflict binnen de muren van De Graafschap al maanden voort. Hans Martijn Ostendorp is nog niet zo lang algemeen directeur bij de Superboeren. De voormalig politicus kreeg als één van zijn eerste opdrachten mee de organisatie grondig door te spitten en indringende gesprekken te voeren. Een van zijn snelle conclusies betrof de afdeling commercie. Ook in de functie van Ostendorp ligt de nadruk al op dat terrerin. 'Op een kleine kantoororganisatie (14 werknemers in vaste dienst, RvdM) zoals bij ons, hebben we gewoon te veel leidinggevenden. En dat is op commercie. Daar moeten we uit financieel en economisch oogpunt echt vanaf.'

Directeur Ostendorp links op de foto bij Telstar. Rechts overigens Simon Kistemaker.

De aandeelhouders steunen Ostendorp, zo bleek onlangs uit een speciale vergadering.