Man valt door plexiglasconstructie en overlijdt Foto: Omroep Gelderland

VUREN - In Vuren (gemeente Lingewaal) is een man om het leven gekomen doordat hij door een plexiglasconstructie viel. Het is nog niet bekend of dit door de storm komt, zegt de politie.

Het slachtoffer is een man van 66. Een man van 34 raakte zwaargewond. Het ongeluk gebeurde bij de Industrieweg. De twee vielen enkele meters naar beneden. De politie en de arbeidsinspectie doen onderzoek. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl