De Graafschap nog altijd koortsachtig op zoek naar een vleugelspits

DOETINCHEM - De Graafschap wil zich voor sluiting van de transfermarkt op 31 januari nog versterken. Eenvoudig is dat niet, zo liet technisch manager Hofstede donderdag nog maar eens weten.

De Graafschap legde Frank Olijve al wel vast. De club uit Doetinchem hoopt met de 28-jarige middenvelder een speler te hebben gestrikt die een soort van leidersrol kan vervullen binnen de selectie. Daarnaast wil Henk de Jong ook graag een extra aanvaller.

Hofstede zoekt naar de juiste linksbuiten voor De Graafschap. Rechts voorzitter Martin Mos.

'Het gaat dan echt om een vleugelspits', zegt Hofstede. 'Het liefst een linksbuiten. Natuurlijk hebben we spelers op het oog. We hopen dat het nog gaat lukken. We hebben nog even de tijd.'

Een van de aanvallers die op het lijstje van Hofstede prijkt is Niek Versteegen, voormalig speler van Achilles'29. 'Op zich een interessante optie, maar ook weer niet direct het type dat we zoeken.' De Graafschap wacht al lang op toestemming van het Engelse Leicester City om Layton Ndukwu te huren. Daar speelt de 19-jarige vleugelspits die ook jeugdinternational is in het tweede team.

'Nee, het schiet inderdaad niet echt op. Ze doen best moeilijk en willen van alles. Aan de ene kant te begrijpen, maar het lijkt me ook voor die jongen goed als hij hier de kans krijgt om veel te kunnen spelen. Maar harde garanties kunnen wij natuurlijk niet geven', aldus Hofstede.