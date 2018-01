NEC-trainer Lijnders doet niet moeilijk over kunstgras

"Als we morgen op normaal gras zouden spelen, zou dat de beste mat zijn. Ik ben voorstander van natuurgras, maar als kunstgras de condities zijn dan is dat de beste grasmat van de wereld."

De trainer heeft de nederlaag in Oss uitgebreid geëvalueerd, maar hij zag ook goede dingen. "De reactie na de 1-0 was gewoon goed. De ploeg bleef snel de bal verplaatsen. We vonden steeds de vrije mensen buiten hun blok om, maar we kwamen vaak niet genoeg achter hun laatste linie. De momenten dat we gevaarlijk waren, bewogen we wel goed.We moeten niet speculeren en hopen dat er wat gaat gebeuren. Maar anticiperen en voorbereid zijn. We moeten nu heel snel door en we spelen met drie dagen ertussen nu alweer."

Almere City wil in tegenstelling tot FC Oss wel het spel maken. "Ze willen de bal hebben en pressing spelen. Ze willen vanuit bepaalde type passes gevaar stichten. Dat vergt honderd procent concentratie. Niet alleen als we willen verdedigen, maar ook als we de bal hebben en goede bescherming moeten creëren. We spelen voor het publiek en daarom kiezen we een bepaalde speelstijl. We willen het stadion en het publiek iets geven, want daarom spelen we uiteindelijk."