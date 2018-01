Dijkstra terug bij NEC, verder waarschijnlijk geen wijzigingen

NIJMEGEN - Ondanks de 3-0 nederlaag in Oss komen er nauwelijks wijzigingen bij NEC voor de uitwedstrijd tegen Almere City.

Alleen Mart Dijkstra keert terug in de basis. De aanvoerder was in Oss geschorst. Kevin Jansen moet dan weer plaats maken. Verder staan waarschijnlijk dezelfde spelers aan de aftrap.

Mo Rayhi en Joshua Smits trainen weer mee, maar zijn nog niet wedstrijdfit. Arnaut Groeneveld is nog langer uitgeschakeld vanwege zijn rugblessure. Calvin Verdonk, die maandag geblesseerd uitviel, is weer fit. De thuiswedstrijd won NEC dit seizoen met 3-1.

Vermoedelijke opstelling: Delle; Heinloth, Sturing, Golla, Verdonk: Dijkstra, Kadioglu, Breinburg; Langil, Achahbar, Schuurman.