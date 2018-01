Deel dit artikel:











Film Wild gaat in Ede in première Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

EDE - De bioscoopfilm Wild is maandagavond in premiére gegaan. Edenaar Luc Enting is de maker; hij filmde op de Veluwe. Hij werkte er bijna drie jaar aan. In de film volgt de kijker het leven van drie jonge dieren.

Die drie dieren zijn een wild zwijn, een edelhert en een vos. André van Duin heeft de film ingesproken. Enting bracht bijna twee jaar lang al zijn tijd door in hutjes en schuilplekken op de Veluwe om de schuwe dieren vast te leggen. Volgens de maker is Wild geen documentaire, maar een gedramatiseerde natuurfilm. De Edenaar heeft al meerder natuurfilms op zijn naam staan, maar dit is zijn eerste over de Veluwe. Hij vindt dat gebied zo'n film verdiend. Bekijk hier de trailer van de film, de tekst gaat hieronder verder: De Week van Gelderland Enting was vorige week te gast bij het televisieprogramma De Week van Gelderland op Omroep Gelderland. Daar vertelde hij over zijn ervaringen in de Veluwse bossen. Ook Henk Meeuwsen en Matthijs Kieboom, die allebei aan de film hebben meegewerkt, vertelden over hun ervaringen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl