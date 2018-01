Henk de Jong moet puzzelen door blessures bij De Graafschap

Op het kunstgras bij DZC in Doetinchem viel nauwelijks te trainen. Door de storm vloog de bal alle kanten op. Allerlei spullen die nodig zijn voor een fatsoenlijke sessie waaiden weg. Na een klein uurtje was het al klaar. Trainer Henk de Jong was toen al vertrokken samen met technisch manager Peter Hofstede voor een gesprek met waarschijnlijk een mogelijk nieuwe speler.

Aanvoerder geschorst

Tegen Jong PSV vrijdag op de eigen Vijverberg mist De Graafschap drie spelers door blessures. Van Overbeek moet maandag een knieoperatie ondergaan en zit volgens De Jong 'zes tot acht weken' in de lappenmand. Van den Hurk ontbreekt ook door een knieblessure, terwijl Receveur kampt met hamstringklachten. Aanvoerder Sven Nieuwpoort is daarnaast ook nog eens geschorst waardoor De Jong een keuze moet maken tussen Kevin van Diermen en Bart Straalman (foto onder) centraal achterin.

Olijve in basis

De kans is groot dat nieuweling Frank Olijve, die tegen Cambuur vorige week al inviel, zijn debuut in de basis krijgt. Middenvelder Olijve werd tijdens de voorbereiding op de tweede seizoenshelft vastgelegd. Hij speelde eerder voor onder meer FC Groningen en FC Emmen.

Waarschijnlijk kiest De Jong weer voor Jordy Tutuarima als linkerverdediger. Andrew Driver begint dan opnieuw op de bank. Verder speelt Sjoerd Ars als centrumspits. Fabian Serrarens is niet helemaal fit, maar lijkt de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe jaar wel te halen.

Achter op doelstelling

Jong PSV staat vijfde en heeft twee punten meer dan de nummer acht De Graafschap. De Achterhoekers kwamen slecht uit de winterstop en verloren vorige week in Leeuwarden van Cambuur. Doelstelling van De Graafschap is een plek bij de eerste vijf. De laatste keer dat de club uit Doetinchem een wedstrijd won was op 1 december tegen Jong AZ.

Vermoedelijke opstelling: Bednarek, Abena, L.Nieuwpoort, Straalman, Tutuarima; Diemers, Olijve, El Jebli; Van Mieghem, Ars, Serrarens