Twee gewonden bij geweldsincident universiteit Wageningen Foto: RonV Media

WAGENINGEN - Bij een geweldsincident in het Forumgebouw van de universiteit in Wageningen zijn donderdag rond 10.50 uur twee gewonden gevallen. Een verdachte is zo'n 400 meter verderop bij de Droevendaalsesteeg in een sloot aangehouden. Volgens de politie vertoonde hij verward gedrag.

Een van de gewonden is met een onbekend voorwerp gestoken en moest naar het ziekenhuis. De ander was geslagen en is ter plaatse behandeld. Volgens iemand die de verdachte in de sloot heeft gevonden, was hij duidelijk in de war. Op elke vraag antwoordde hij door 'Blue Moon' te zingen, aldus de man. De verdachte is naar het ziekenhuis afgevoerd. De mensen in de directe omgeving van het incident zijn opgevangen. De politie onderzoekt de toedracht van het incident en zoekt getuigen: De universiteit heeft een telefoonnummer ingesteld voor bezorgde ouders die vragen hebben over het incident. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl