Moord België: celstraffen tot 30 jaar geëist tegen Arnhemmers

KORTRIJK - Tegen een Arnhems stel zijn jarenlange celstraffen geëist voor de moord op de Belgische kunstenaar Stefaan Bekaert uit Menen. Dat melden Belgische media. Tegen de 54-jarige Arnhemmer Andrë W. is de maximumstraf van 30 jaar cel geëist, tegen zijn 44-jarige ex Sjean K. is 20 jaar gevangenisstraf geëist.

Het Belgische Openbaar Ministerie verdenkt het Arnhemse stel van roofmoord op de kunstenaar, die met 14 messteken om het leven is gebracht. 'U bent de verpersoonlijking van het kwaad', zei de procureur donderdagmorgen tegen de twee verdachten voor de rechtbank in Kortrijk, waar ze terechtstaan.

Uit huis gezet

Samen met hun zoon verbleven André W. en Sjean K. drie jaar geleden bij Stefaan Bekaert thuis, nadat ze in Nederland na overlast uit hun huis waren gezet en het aan de stok hadden met jeugdzorg. Ze hadden de Belgische kunstenaar leren kennen via de Hare Krishna-beweging.

In tapijt gewikkeld

In januari 2014 sloegen vrienden en familie van Bekaert (41) alarm, omdat hij spoorloos was. Pas anderhalve maand later werd zijn lichaam gevonden, gewikkeld in tapijt en verstopt op de zolder van zijn huis aan de Bruggestraat in Menen.

Bankpas gebruikt

De Belgische politie kwam het Arnhemse stel op het spoor omdat er met de bankpas van Bekaert geld is opgenomen. In april 2014 viel een arrestatieteam de woning van de moeder van K. aan de Jagerweg binnen. Het stel werd uitgeleverd, maar het duurde jaren totdat het strafdossier kon worden afgerond. In november werd de rechtszaak tegen de twee aangehouden, omdat Sjean K., die haar proces thuis mocht afwachten, niet kwam opdagen.

Zie ook: