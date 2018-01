NEC-talisman Mo Rayhi weer fit

NIJMEGEN - Met zijn rentree begon de succesreeks van NEC. En toen Mo Rayhi geblesseerd raakte, verloren de Nijmegenaren weer punten.

Het goede nieuws is dat de vleugelspits weer fit is. Rayhi viel eind november tegen Telstar uit met een hamstringblessure. En prompt verloor NEC met 3-2. Ook de nederlagen tegen PEC Zwolle voor de beker en die in Oss verliepen zonder de aanvaller, die met recht de talisman van NEC kan worden genoemd.

"Ja, ik heb inclusief de beker tien keer gewonnen en twee keer gelijk gespeeld. Alleen die wedstrijd waarin ik uitviel, verloren we. Ik weet niet of het daaraan ligt, maar het was toevallig een fase waarin alles goed liep. En dat is daaraan een steentje heb bijgedragen, is alleen maar goed voor het elftal."

Mede door de blessure is het niet van een transfer gekomen deze winter. Rayhi stond in de belangstelling van meerdere clubs, waaronder PEC Zwolle. "Ik heb voor mezelf gekozen om het seizoen nu af te maken bij NEC en kampioen te worden. Mijn contract loopt af en ik weet nog niet wat er dan gaat gebeuren. Deze trainer ken ik al heel lang. Ik heb vijf jaar in de jeugd van PSV gehad en ben met hem kampioen geworden. Hij kan mij beter maken en speelt het type spel dat ik ook graag speel."