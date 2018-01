Airborne Museum in Oosterbeek gaat verbouwen

OOSTERBEEK - Het Airborne Museum Hartenstein in Oosterbeek gaat verbouwen. De renovatie kost 750.000 euro. Dat geld komt van het vfonds. Het museum moet in september 2019 klaar zijn, in de tussentijd blijft het open voor publiek.

Het Airborne Museum trekt jaarlijks zo'n 100.000 bezoekers. Dat is bijna twee keer zoveel als voor de laatste verbouwing in 2009. Volgens het museum is deze tweede vernieuwingsronde nodig om Hartenstein ook in de toekomst aantrekkelijk te houden.

Van idylle tot oorlog

In het vernieuwde Hartenstein speelt de buitenplaats zelf ook een voorname rol. Het gebouw en zijn gebruikers van voor, na en tijdens de oorlog worden in het verhaal van het vernieuwde museum belicht. Het museum wil door het vooroorlogse verhaal van het gebouw aangeven wat voor impact de oorlog op de hele omgeving heeft gehad. Want van buitenplaats veranderde Hartenstein in een zwaar bevochten plek in de Slag om Arnhem. Oosterbeek veranderde van een chique vakantieoord in een oorlogsgebied.

Experience 2.0

De route van het museum wordt veranderd en ook de kamers worden anders ingedeeld. Eerst bekijk je het verhaal over de vooroorlogse situatie, daarna de Slag om Arnhem en de evacuatie. Vervolgens daalt de bezoeker af naar de kelder. In de kelder heeft het museum sinds de laatste grote verbouwing de 'Airborne Experience'.

Als je de hele tentoonstelling hebt gezien, kom je in een ruimte waar je de oorlog zelf kunt ervaren. Die experience is de publiekstrekker van het museum, maar heeft toch een upgrade nodig. Bezoekers begrijpen niet altijd dat zij de soldaat zijn in een oorlogsgebied, dat moet met de nieuwe opzet wel duidelijk worden. Er komt ook ruimte voor een wisseltentoonstelling.

'Geen Barbie-huis'

Momenteel wordt de buitenkant van het museum gerestaureerd. Daarbij worden details teruggebracht die in de loop der jaren zijn verdwenen. Ook krijgt het gebouw een andere kleur. De buitenmuren worden okergeel, net zoals aan het begin van de twintigste eeuw. Voor oorsprong was Hartenstein overigens roze. Die kleur was volgens directrice Sarah Heijse geen optie omdat die niet in relatie staat met de episode 1944. 'We willen geen Barbie-huis', zo liet Heijse weten tijdens de presentatie.