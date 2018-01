Vrachtwagens waaien bij bosjes om: chaos op de A50

HETEREN - Op de weg zorgt de storm voor een ravage. Overal waaien vrachtwagens om. Op de A50 bij Heteren, Ewijk en Renkum is het een chaos door gekantelde aanhangers en vrachtwagens.

Rijkswaterstaat heeft inmiddels een omleiding ingesteld voor het verkeer richting Nijmegen en Den Bosch.

Bij Heteren zijn in beide richtingen verschillende vrachtwagens gekanteld. Het verkeer staat helemaal vast. In beide richtingen is de weg dicht.

Vrachtwagens op zijn kant op A50 bij knooppunt Valburg:

Ook bij Renkum ging het goed mis. Een vrachtwagen met aanhanger viel om, waardoor drie rijstroken afgesloten waren. Inmiddels is ie naar de zijkant van de weg verschoven. Hij wordt pas vanavond geborgen. Twee van de drie rijstroken zijn daardoor weer open. De gekantelde vrachtwagen vervoerde lege bierblikjes. Die zijn gelukkig niet op de weg terecht gekomen.

Bij knooppunt Ewijk kantelde drie vrachtwagens. Een is er inmiddels weggesleept. Twee liggen er nog. Een van de vrachtwagens heeft scheuren in zijn brandstoftank. Er is dieselolie de weg op gelopen. Dat wordt nu opgeruimd. Een rijstrook is er vrijgegeven.

Voorbijrijdende militairen schieten hier en daar te hulp.

A12 bij Westervoort afgesloten

Daarnaast is op de A12 richting Duitsland is een vrachtwagen gekanteld. De snelweg is bij de brug bij Westervoort helemaal dicht.

Volgens de ANWB is verkeer van Noord- naar Zuid-Nederland en andersom nauwelijks mogelijk door gekantelde vrachtwagen op de belangrijkste (snel)wegen.

Zie ook:

Liveblog storm: fietser komt onder een boom en vrachtwagens waaien om