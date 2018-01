Liveblog storm: alle treinverkeer gestaakt en chaos op de weg

Volg de ontwikkelingen in ons liveblog:

13.35 Beter om niet met de pont te gaan.

13.32 De ergste chaos lijkt voorbij, zegt deze politieman.

13.22 Het wordt nog steeds afgeraden om de weg op te gaan, maar over een brug is helemaal niet verstandig. Daarom is de Prins Willem-Alexanderbrug afgesloten.

13.20 Code rood blijft overeind tot 15.00 uur, meldt het KNMI zojuist.

13.18 De brandweer zelf moest het ook ontgelden

13.15 Dit sterretje kunnen ze niet meer repareren. Deze auto aan de Jachtlaan in Apeldoorn is flink beschadigd.

13.04 Mogelijk de eerste stormdode in Gelderland, de politie doet nog onderzoek. Ook nog een zwaargewonde.

13.00 In Winterswijk is het Handelscentrum afgesloten

12.57 Ook op de S100 was het niet eenvoudig voor vrachtwagens

12.53 Zometeen om 13.00 uur een extra uitzending over alles stormperikelen op TV Gelderland.

12.50 In Renkum zijn ze al begonnen met opruimen

12.33 De trein is geen alternatief. Het is nog steeds niet duidelijk wanneer de treinen weer gaan rijden. Zegt de NS.

12.31 Het is nog steeds een drama op de weg

12.16 De collega's van RN7 brengen de schade in Nijmegen in beeld.

12.10 Bij Groot Schuylenburg in Apeldoorn konden de bewoners net op tijd een veilig heenkomen zoeken.

12.06 Dat wordt nog een heel karwei om de gevel weer op te knappen

12.02 Flinke schade bij een bedrijf in Terborg, de collega's van Regio 8 hebben beelden.

11.56 Op de Apeldoornseweg in Arnhem is een boom op een vrachtwagen gevallen. De weg is dicht en dat is niet zo gek als je deze foto ziet...

11.51 Veel wegen in Wageningen zijn gesperd, er zijn daar veel bomen omgevallen

11.46 In Zwanenveld Nijmegen waaien daken van huizen

11.45 In Renkum zou het afval worden opgehaald vandaag, maar het is niet uit te sluiten dat er nog wat rond blijft zwerven...

11.36 Treinreizigers die al onderweg waren, moeten allemaal de trein uit. Deze reizigers in Ede-Wageningen moeten wachten tot ze weer verder kunnen reizen.

11.27 Laat je geen zand in de ogen strooien en mijd de Veluwe!

11.24 Nog steeds waaien bomen om. Op de de Noordzee is de storm minder krachtig, maar in Gelderland waait het nog erg hard.

11.22 Burgers Zoo sluit het park vanwege de storm, het is te gevaarlijk.

11.15 In heel Nederland is het treinverkeer stilgelegd tot 14.00 uur. Daarna zal het nog wel even duren voor de treinen weer normaal rijden.

11.09 In het centrum van Huissen is een straat afgezet omdat er een airco van het dak dreigt te vallen.

11.05 Een NL Alert nu van de politie. Nogmaals het verzoek om alleen 112 te bellen bij een levensbedreigende situatie.

11.00 Aan de IJsselweg in Terborg is een complete gevel van een bedrijfspand weggeblazen.

10.56 De fiets van de vrouw die onder een boom kwam in Wageningen is total loss.

10.46 Een inwoner van Weurt is gewond geraakt door een losgewaaide dakpan. De man is afgevoerd met een ambulance.

10.44 Veel wegen zijn dicht door omgevallen bomen. Veel schade aan auto's.

10.42 Ook in Geldermalsen is parkeren niet zonder gevaar.

10.38 Vrachtwagenchauffeurs hebben het zwaar. Bij Ochten ligt er ook alweer een vrachtwagen op zijn kant. Op de A50 liggen er een heleboel.

10.35 De politie wordt overstelpt met telefoontjes en vraagt mensen alleen 112 te bellen als er echt levens in gevaar zijn. Bel de lokale politie of de gemeente.

10.31 Veel veren in Gelderland zijn uit de vaart genomen vanwege het slechte weer.

10.29 Paspoort verlengen zit er even niet in als je in de gemeente Bronckhorst woont.

10.26 Het is een gekkenhuis voor de mannen die alle omgewaaide takken of bomen op moeten ruimen. En het is is ook nog link.

10.23 Tuinmannen konden het nog wel eens druk gaan krijgen de komende dagen.

10.20 Op de Emmastraat in Arnhem is de dakbedekking van een woning gewaaid.

10.11 Omnisport in Apeldoorn mist een stukje gevel.

10.08 Met je tentje op de camping is geen goed idee, maar ook stacaravans zijn niet veilig voor de storm.

10.05 Veel meldingen uit Nijmegen. Daar zouden fietsers op de Waalbrug letterlijk omver worden geblazen. Ook sneuvelen er nogal wat bomen.

10.00 Niet alleen op de weg is het gevaarlijk, ook op het water. Pas goed op!

09.57 De foto's blijven binnenstromen, ook bij MeteoGroup

9.52 De schilder kan beter even wachten...

9.43 Het kan zomaar zijn dat je vreemde tegenliggers treft als je de weg op gaat in Westervoort

9.36 Ook aan de Rijnkade in Arnhem heeft een boom de storm niet overleefd.

09.33 Veel meldingen van omgewaaide vrachtwagens, zo ook deze van een grote supermarktketen bij Gelredome

9.28 Op de A50 is een vrachtwagen gekanteld.

09.25 Inmiddels heeft het KNMI code rood afgekondigd. Eerder was er sprake van code oranje. Oppassen dus!

09.20 Op de Diedenweg in Wageningen is een boom op een fietser terecht gekomen. De eerste berichten zijn dat het slachtoffer niet ernstig gewond is.

09.15 Er is uitgebreid voor gewaarschuwd maar toch zijn er nog mensen met een lege aanhanger de weg op gegaan...

09.00 Wat je moet doen bij stormschade? De brandweer heeft tips.

08.50 Wat is dat daar onder die paarse vlek? Juist ja, een deel van Gelderland.

8.45 De eerste schutting heeft het al begeven in Arnhem

8.35 Deze inwoner van Geldermalsen is verbaasd over haar buurtgenoten

De vrees van Anne is meteen waarheid geworden aan de Waterlelielaan in Arnhem!

In Malburgen zijn de eerste containers al omgevallen

7.50 gevaarlijke windvlagen

MeteoGroup waarschuwt dat in de hele provincie 'gevaarlijke windvlagen' kunnen voorkomen. 'Ten minste 100 km/uur, met uitschieters tot 130 km/uur', zegt weerman Jordi Bloem. 'Dat zijn schade brengende windvlagen.'

Jordi Bloem over de gevaarlijke windvlagen:

Het wordt kort, maar hevig. Vanaf 14.00 uur neemt de wind snel in kracht af. Het wordt in de loop van de middag met 8 à 9 graden vrij zacht.

7.45 'Ga niet het bos in'

Boswachter Thijmen van Heerde waarschuwt mensen vandaag niet het bos in te gaan. 'Met die ontzettend harde windstoten kan het maar zo zijn dat er een grote tak uit een boom waait of dat er zelfs een complete boom omwaait. Geniet van deze bijzondere natuurkrachten op de hei of langs de uiterwaarden, maar zet niet je leven op het spel door een rondje in het bos te gaan lopen.'

Gesprek met de boswachter:

7.00 Minder treinen

De NS past de dienstregeling aan, waardoor op diverse trajecten minder treinen rijden. Hierdoor ontstaat er meer ruimte om eventuele problemen op het spoor op te lossen.

Het gaat onder meer om Nijmegen – Utrecht – Schiphol (minder intercity's) en Nijmegen – Wijchen (minder sprinters).

ProRail zet extra 'storingsploegen' en 'incidentbestrijders' in om het spoor bij stormschade snel weer begaanbaar te maken.

