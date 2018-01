Liveblog storm: Geen treinen, asbest in Nijmegen

Volg de ontwikkelingen in ons liveblog:

18.50 Oef..

18.30 Lift nodig?

18.25 De storm raasde over Gelderland: een overzicht.

18.15 Het einde van een boom in Velp.

18.10 De naweeën van de storm zijn in Arnhem nog goed te merken. Het staat muurvast.

18.05 Reizigers vast op het station in Nijmegen.

17.55 Op een nieuwbouwlocatie in de Nijmeegse wijk Hatert is een hijskraan omgevallen. We kregen twee foto's ingestuurd via Facebook. Of er gewonden zijn gevallen en of er sprake is van schade, is nog niet duidelijk.

Foto: Danny Vermeulen

Foto: Dennis Wijngaard-Marissen

17.45 Veel schades: hier in Lunteren viel een boom op een huis.

17.40 Niet alleen maar leed, deze jongens genieten er met volle teugen van:

17.32 Op enkele trajecten rijden er wel treinen. Arriva rijdt bijvoorbeeld tussen Doetinchem en Winterswijk.

17.30 In Nijmegen kunnen 18 mensen in de Nijmeegse wijk Zwanenveld vannacht niet thuis slapen. Er is mogelijk asbest vrijgekomen toen de dakbedekking het begaf door de storm. De vijf woningen zijn afgezet, morgen wordt er verder gekeken.

17.25 Veel stormproblemen. In Bennekom viel een stapel van 2500 stenen om en een conifeer eindigde in Geldermalsen in het water.

17.15 Vrachtwagen loost bierblikjes:

17.10 De ingestuurde foto's (niet allemaal) in één kaart!

17.00 Ook de A50 bij Heteren is inmiddels weer vrij, maar er staat nog wel veel file.

16.40 Rondom Arnhem is het om 16.40 uur erg druk op de weg. Ook op de A1 bij Hoevelaken staat het vast.

16.35 Bomen op het spoor.

16.30 Wat treurig: Dirkjan is al zijn parkieten kwijt door de storm.

16.25 Code groen door het KNMI, oftewel: geen waarschuwingen meer. De storm is voorbij.

16.20 Bijna 2000 schademeldingen na de storm.

16.15 De dakbedekking in Nijmegen heeft het niet gehaald.

16.05 De NS adviseert om voor de avondspits een alternatief te zoeken voor de treinreis. Er zullen mondjesmaat treinen reizen.

16.05 Bier op de snelweg, maar leeg.

16.05 Goed nieuws, de A12 is bij Westervoort weer vrij. De problemen bij de A50 zijn nog niet verholpen. De werkzaamheden duren daar nog tot 17.15 uur.

16.00 Storm? Wat is dat..

15.50 Stormpoolen.

15.45 Treinreizigers in de avondspits gaan last krijgen van de problemen op het spoor. De eerste treinen rijden om 17.00 uur weer, maar het ziet er naar uit dat het nog wel even duurt voordat het treinverkeer weer helemaal op gang is.

15.30 Code rood is ingetrokken door het KNMI. De wind neemt geleidelijk af, voorlopig geldt code geel.

15.17 De A50 bij Apeldoorn-Noord is weer open, meldt de ANWB. Richting het zuiden is de weg nog wel dicht bij Valburg.

15.16 De Oversteek (S100), de brug over de Waal bij Nijmegen, is weer open voor verkeer.

15.15 De A12 richting Duitsland is volledig afgesloten in verband met bergingswerkzaamheden van een vrachtwagen.

14.45 Er is begonnen met het bergen van de omgewaaide vrachtwagens op de A50 (richting Den Bosch). Het is niet bekend hoe lang de bergingswerkzaamheden gaan duren.

14.40 Bekijk onze extra tv-uitzending van de storm nog eens in alle rust.

14.23 De storm is voorbij en dus trekken mensen er weer op uit. Wees nog wel voorzichtig, want er kan nog van alles loshangen!

14.12 Veel problemen met kapotte waterleidingen door de storm. Ook in Groenlo en Lichtenvoorde.

14.09 Inmiddels zijn de bewoners van het huis aan de Smederijstraat de schade aan het opnemen.

Ontgoocheling bij één van de bewoners

14.08 Dit huis aan de Smederijstraat in Rheden liep flinke averij op.

Dit huis aan de Smederijstraat raakte flink beschadigd

14.02 Dat er nog een hoop te doen is op het spoor blijkt uit een tweet van deze woordvoerder van ProRail.

13.54 Deze machinist reed van Tiel naar Utrecht met zijn trein, althans, dat was de bedoeling. Maar het was nauwelijks te doen. Vertelde hij aan een verslaggever van Hart van Nederland...

13.51 Ook op het spoor is er flinke schade. Het is nog heel onduidelijk wanneer de treinen weer volgens dienstregeling rijden.

13.42 Het was een flinke storm, daar zijn de verzekeraars nog wel een tijdje druk mee.

13.40 Op de A12 is er een rijstrook dicht vanwege de storm

13.32 De ergste chaos op de A50 lijkt voorbij, zegt deze politieman.

13.22 Het wordt nog steeds afgeraden om de weg op te gaan, maar over een brug is helemaal niet verstandig. Daarom is de Prins Willem-Alexanderbrug afgesloten.

13.20 Code rood blijft overeind tot 15.00 uur, meldt het KNMI zojuist.

13.18 De brandweer zelf moest het ook ontgelden

13.15 Dit sterretje kunnen ze niet meer repareren. Deze auto aan de Jachtlaan in Apeldoorn is flink beschadigd.

Deze auto heeft flinke stormschade

13.04 Mogelijk de eerste stormdode in Gelderland, de politie doet nog onderzoek. Ook nog een zwaargewonde.

