Acht auto's in beslag genomen bij grote controle Foto: Omroep Gelderland

SCHERPENZEEL - Bij een grote verkeerscontrole in Scherpenzeel zijn woensdag in opdracht van de belastingdienst acht auto's in beslag genomen.

In totaal hadden automobilisten voor 240.000 euro aan vorderingen openstaan, 9400 euro is ter plaatse betaald. Er zijn negen bekeuringen uitgedeeld, onder meer voor rijden onder invloed. Eén man is aangehouden omdat hij nog een gevangenisstraf had openstaan. De controle was op de Scherpenzeelseweg en De Dreef. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl