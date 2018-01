Is toptrainer Jürgen Klopp binnenkort te gast in de Goffert?

NIJMEGEN - Pepijn Lijnders, de nieuwe trainer van NEC, heeft nog steeds veel contact met Jürgen Klopp. Hij zegt in VI dat de trainer van Liverpool binnenkort een keertje langskomt om een wedstrijd van NEC te kijken.

Lijnders kwam in de winterstop over van Liverpool. Bij die Engelse grootmacht was hij assistent van Klopp. Hij heeft een warme band met de Duitser vertelt hij in VI. 'Hij is één van de weinigen die me echt door en door kent. We speelden bijna dagelijks een potje padeltennis tegen elkaar. Ook spraken we non-stop over voetbal, over onze ideeën.'

Volgens Lijnders komt Klopp zeker langs. 'Hij heeft beloofd dat hij een keertje komt kijken.' Wellicht dat Klopp binnenkort een keer op het ereterras zit van de Goffert.