Deel van Rozendaal wekenlang zonder straatverlichting

ROZENDAAL - In een deel van Rozendaal werkt de straatverlichting al een week niet en het gaat wel even duren voordat de verlichting weer werkt.

Volgens de gemeente Rozendaal gaat het om een deel van de Rosendaalselaan en zijstraten (Slempkesstraat, Bernard ter Haarlaan en een deel van De Genestetlaan).

Een bedrijf is een week bezig geweest om de storing op te lossen, maar dat is niet gelukt. Volgens de gemeente gaat het om een storing in een kabel in de grond.

Het is niet bekend waar de storing zit en alleen met een peilwagen kan de juiste plek gevonden worden. Netbeheerder Liander is de eigenaar van de kabels in de grond en die heeft volgens de gemeente pas op 29 januari een peilwagen beschikbaar om metingen uit te voeren.

Tot die tijd blijft het in de omgeving van de Rozendaalselaan donker.