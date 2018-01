GroenLinks: Nijmegen moet net als Arnhem een mooi stationsgebouw krijgen

NIJMEGEN - GroenLinks in Nijmegen wil een beter stationsgebouw in de stad. Daarom staan leden van de partij deze donderdag te flyeren op het Stationsplein.

Dat plein wordt wél aangepakt door de gemeente, maar GroenLinks wil dat de NS samen met ProRail ook gaat kijken naar het gebouw langs het spoor. De ingang aan de westzijde zal worden opgeknapt, maar dat vindt de partij niet genoeg. Fractievoorzitter Pepijn Boekhorst vindt onder meer dat de doorgangen te smal zijn, ook merkt hij dat één roltrap niet afdoende is voor de hoeveelheid reizigers. 'Het is druk en proppen, terwijl we het tiende station van Nederland zijn met 40.000 bezoekers per dag. Het is te klein, te krap. En iedereen staat op één roltrapje.'

'Nijmegen wil altijd beter zijn dan Arnhem'

GroenLinks wil dat reizigers meedenken over hoe het gebouw moet worden opgeknapt en de resultaten van de enquête zullen vervolgens met de NS gedeeld worden. 'Want wat betreft veiligheid en toegankelijkheid staat station Nijmegen ook tiende, maar dan van onderen. Als je aan mensen vraagt 'wat is nou een beter station, Nijmegen of Arnhem?' Dan is de nieuwe hal in Arnhem veel beter. Nijmegen wil altijd beter zijn dan Arnhem. Dus daar moeten we ons voor inzetten.'

Veel Nijmegenaren die donderdagochtend werden ondervraagd, zeggen dat ze het gebouw mooi vinden zoals het nu is. De meesten storen zich niet aan de indeling, anderen vinden wel dat het achterhaald is en merken dat het steeds drukker wordt. Ook wordt gesuggereerd dat de hekken bij de ingang wel weg mogen.

Suggesties naar NS en ProRail

GroenLinks hoopt de resultaten van de enquête in maart te presenteren. De verbeterplannen worden dan voorgelegd aan de NS en ProRail. De NS kon nog niet inhoudelijk reageren op de actie. ProRail laat weten dat ze al van plan is de roltrappen aan te pakken op het station in Nijmegen.