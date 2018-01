Ten Brinke dolblij na etappewinst Dakar Rally: 'We hebben geknokt'

In een interview met Omroep Brabant blikt hij terug op de rit van 280 kilometer van Belén naar Chilecito. 'Het besef dat je gewonnen hebt komt later. Het voelt wel heel erg goed.' Het doel van Ten Brinke is om in de top 5 te finishen, maar hij blijft reëel. 'We willen niet teveel naar het resultaat kijken, daar worden we te zenuwachtig van. Morgen wordt een lastige dag.'

Bekijk de reportage, tekst gaat verder onder de video.



Geen internet

De vreugde delen met het thuisfront is voorlopig nog lastig. 'Ik heb al twee dagen geen internet', zegt Ten Brinke lachend. Toch heeft hij zijn vrouw en vader telefonisch kunnen spreken. 'Die waren natuurlijk hartstikke trots.'

Ten Brinke liep met zijn winst dik drie minuten in op teamgenoot Nasser Al-Attiyah die op een derde plek staat.

