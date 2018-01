Anders wonen Tiel voorlopig van de baan

TIEL - De Tielse wethouder Driessen gaat weer bij nul beginnen in het dossier Anders Wonen in Tiel. Anders Wonen is een woonvorm voor mensen met psychische of psychosociale problemen. Veel van deze mensen zijn in de praktijk ook dakloos.

Bij Anders Wonen zouden de mensen in kleine wooneenheden in de buurt van de Tielse wijk Passewaaij terechtkomen. Wethouder Driessen gaat in Tiel opnieuw naar alle mogelijke locaties kijken. De gemeenteraad had woensdagavond veel kritiek op de wethouder en dan vooral op de manier van communiceren met de buurt. Voorafgaand aan de raad had het college al laten weten een pas op de plaats te maken met de plannen.

Veel weerstand uit de wijk

De plannen voor Anders Wonen riepen veel weerstand op in de wijk Passewaaij. Omwonenden lieten weten bang te zijn of ze nog wel veilig konden wandelen in de buurt. Die gedachte viel niet goed bij sommige raadsleden, ook al was er veel begrip voor de bezwaren.

Pieter Bikker van de actiegroep Anders Wonen Nee is voorlopig tevreden met de uitkomt van het debat.

Ook vrees voor de gevolgen voor de daklozen

Joke van der Meulen van Ypsilon Tiel is juist bang dat de discussie een verkeerde kant op gaat. Ypsilon Tiel behartigt de belangen van familieleden van mensen met een psychose. Het zijn mensen die soms in de war zijn en dan soms ook overlast veroorzaken maar vooral hulp en rust nodig hebben, vindt Joke.

De methode Anders Wonen moet deze mensen een dak boven het hoofd bieden in een impuls arme omgeving. Joke is bang dat sommige mensen die voor deze woonvorm in aanmerking komen nu noodgedwongen langer op straat moeten leven. De wethouder wil dat er in oktober een nieuw plan ligt.