De beste biologische winkel van Nederland staat in Arnhem Foto: ANP

ARNHEM - De biologische supermarkt Ekoplaza in het centrum van Arnhem is de beste biologische winkel van Nederland in de categorie grote speciaalzaak. Dat is woensdagavond in Zwolle bekendgemaakt op de Biobeurs.

De biologische vakbeurs in de IJsselhallen werd woensdagmiddag geopend door Koningin Maxima. 'Onbeschrijfelijk blij', aldus filiaalmanager Berrie Franken van de Arnhemse biologische supermarkt. De winkel versloeg onder meer Odin uit Zutphen en 'Broeders Gezondheidswinkel' uit het Brabantse Oosterhout. Aan de verkiezing zit ook een geldbedrag van 2.500 euro vast. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl