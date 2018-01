Zeven gewonden na groot ongeluk op A15: weg uren dicht

Het ongeluk, waarbij vier auto's betrokken waren, gebeurde tussen knooppunt Wadenoijen en Deil.

De politie heeft ongevallenonderzoek verricht waarna de snelweg is schoongemaakt. Het verkeer werd ondertussen omgeleid via Utrecht over de A50 en A12 of via de N327 naar de A2.

De weg gaat rond 01:00 uur weer open voor verkeer.

Foto: Johan te Lindert