A28 moet stiller: 'Wij kunnen zomers niet in de tuin zitten'

WEZEP - Een hoge geluidswal, geluidsdempend asfalt en een lagere maximumsnelheid op snelweg A28; dat wil het actiecomité 'A28 moet stiller'.

Woensdagavond presenteerde het comité deze wensen aan de gemeenteraad van Oldebroek tijdens het raadsgesprek over de verkeerssituatie op de A28.



Inwoners van Wezep ondervinden veel geluidshinder van de snelweg waar de maximumsnelheid 130 km per uur is. Ook vreest het comité dat de overlast in de toekomst toeneemt door de ontwikkeling van bedrijventerrein H2O.



Het actiecomité heeft zelf metingen verricht waarbij 78 decibel gemeten werd. 'Wij kunnen zomers niet in de tuin zitten', zegt een inwoner die op zo’n 150 meter van de snelweg woont.