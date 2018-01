Zakkenroller loopt jaar na dato tegen de lamp

VOORTHUIZEN - Een vrouw uit Duitsland is een jaar nadat ze een portemonnee in Voorthuizen heeft gestolen alsnog aangehouden. Het mocht even duren maar door camera's die nummerplaten herkennen kon ze worden gepakt.

In februari vorig jaar werd een vrouw tijdens het winkelen in Voorthuizen beroofd van haar portemonnee. Uit onderzoek van de politie bleek dat de dader een 46-jarige vrouw uit Duitsland was. Die vrouw bleek in meerdere onderzoeken als verdachte van zakkenrollerij naar voren te komen.

ANPR-camera's

De vrouw vinden en aanhouden was echter lastiger. De politie besloot de wagen waarin de vrouw reed landelijk te laten signaleren. Toen ze 10 januari in Zevenaar langs zogenoemde 'automatic numberplate recognition'-camera's reed werd ze herkend en was ze er alsnog bij.

De vrouw zit vast en mag zich binnenkort voor de rechter verantwoorden.