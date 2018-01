Investering van 1,2 miljoen euro moet zorgen voor droge voeten

Er worden drie wateropvanggebieden aangelegd. Bij extreem weer moeten deze gebieden het overtollige water opvangen. 'In 2010 hadden we hier een soort Venetië', zegt wethouder Vincent van Uem. 'Het centrum stond blank, bedrijven stonden onder water. Dat willen we niet meer.'

Foto: Omroep Gelderland

Een van de redenen is dat Lichtenvoorde bijzonder in het landschap ligt. 'Het ligt onderaan het plateau van de Vragenderberg,' zegt Peter Schrijver, Heemraad van het Waterschap Rijn en IJssel. 'In 2010 denderde het water met grote snelheid vanuit Vragender naar Lichtenvoorde. De rententievijvers moeten er nu voor zorgen dat dat water wordt opgevangen.' Daarnaast worden er twee bypasses aangelegd en worden er aanpassingen gedaan aan de huidige stuwen en watergangen.

Het hele proces om tot maatregelen te komen heeft acht jaar geduurd. Er is gesproken met omwonenden en er moesten gronden uitgeruild worden. 'Die processen duren lang', legt Schrijver uit. Toch baart het hem zorgen dat er zo lang over gesproken is. 'De klimaatverandering gaat snel. Ik vind dat we ons best moeten doen om deze discussies sneller te doen.'

Geen garanties

Of met deze maatregelen Lichtenvoorde nooit meer natte voeten zal krijgen, is niet te zeggen. 'Zeg nooit, nooit', aldus wethouder Van Uem. 'We kunnen in Nederland nu eenmaal geen garanties geven', vult Schrijver aan.

